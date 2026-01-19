Panamá Nacionales -  19 de enero de 2026 - 13:04

Renuncia el director regional del MEDUCA en Panamá Oeste tras denuncias de acoso laboral

El director regional de Educación en Panamá Oeste renunció tras al menos tres denuncias por presunto acoso laboral. MEDUCA mantiene investigación en curso.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director regional de Educación en Panamá Oeste, Adriano Pérez, presentó su renuncia al cargo en medio de una investigación administrativa adelantada por el Ministerio de Educación (MEDUCA), luego de recibir al menos tres denuncias por presunto acoso laboral.

De acuerdo con la información disponible, las denuncias habrían sido interpuestas por tres funcionarias, lo que motivó el inicio de un proceso de investigación interna, conforme a los protocolos establecidos por la institución.

Director regional del MEDUCA renuncia tras denuncias de acoso laboral

MEDUCA confirmó que el caso fue remitido a las autoridades correspondientes, debido a la naturaleza de las acusaciones, a fin de que se realicen las diligencias pertinentes y se determinen las responsabilidades que correspondan.

La entidad reiteró su compromiso con el respeto en el ambiente laboral y el cumplimiento del debido proceso, subrayando que se mantendrá atenta a los resultados de la investigación.

