A partir del lunes 26 de enero, el IFARHU pagará el último PASE-U del 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 26 de enero de 2026 iniciará el tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año 2025.
El director general del IFARHU, Carlos Godoy, indicó que los pagos mediante cheques podrían comenzar en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, como parte de la programación logística establecida por la institución.
Preparativos logísticos y pagos en el interior del país
El IFARHU explicó que, durante las próximas semanas, se desarrollarán operativos logísticos, que incluyen el traslado de personal, organización de centros de pago y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y segura, especialmente en el interior del país, donde se concentra una parte significativa de los beneficiarios.
La institución también aclaró cómo se ejecutará el tercer pago del PASE-U 2025, precisando que algunos estudiantes podrían recibir doble beneficio, dependiendo de su estatus académico y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa.
Motivos por los que se puede suspender o cancelar el PASE-U
El IFARHU recordó que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado en los siguientes casos:
- Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).
- Falta de asistencia escolar, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.
- Expulsión del centro educativo.
- Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.
- Falsificación de documentos para acceder al beneficio.
- Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.
- Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.
- Inasistencia a la obligatoria Escuela para Padres.
Ante este escenario, la entidad exhortó a acudientes y estudiantes a verificar con anticipación su estatus académico, a fin de evitar contratiempos durante el proceso de pago del tercer desembolso del PASE-U, que inicia el 26 de enero de 2026.