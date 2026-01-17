A partir del lunes 26 de enero, el IFARHU pagará el último PASE-U del 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 26 de enero de 2026 iniciará el tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) correspondiente al año 2025.

Según la entidad, los desembolsos se realizarán durante la semana del 26 de enero y el lunes 2 de febrero de 2026, beneficiando a miles de estudiantes del sistema educativo oficial en todo el país.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, indicó que los pagos mediante cheques podrían comenzar en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, como parte de la programación logística establecida por la institución.

Preparativos logísticos y pagos en el interior del país

El IFARHU explicó que, durante las próximas semanas, se desarrollarán operativos logísticos, que incluyen el traslado de personal, organización de centros de pago y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y segura, especialmente en el interior del país, donde se concentra una parte significativa de los beneficiarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009287933346426991?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009287933346426991%7Ctwgr%5E6c8fb936c28fa0c37b096662f719e2342fc95af3%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17686700431086802&partner=&hide_thread=false El próximo lunes 12 de enero inicia la convocatoria para el Concurso General de Becas 2026, para el cual el @IFARHU destinó un más de B/.50 millones.



Este beneficio está dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media de escuelas oficiales y particulares con promedio final… pic.twitter.com/6TxR9fM0dj — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

La institución también aclaró cómo se ejecutará el tercer pago del PASE-U 2025, precisando que algunos estudiantes podrían recibir doble beneficio, dependiendo de su estatus académico y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa.

Motivos por los que se puede suspender o cancelar el PASE-U

El IFARHU recordó que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado en los siguientes casos:

Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).

Falta de asistencia escolar, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.

Expulsión del centro educativo.

Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.

Falsificación de documentos para acceder al beneficio.

Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.

Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.

Inasistencia a la obligatoria Escuela para Padres.

Ante este escenario, la entidad exhortó a acudientes y estudiantes a verificar con anticipación su estatus académico, a fin de evitar contratiempos durante el proceso de pago del tercer desembolso del PASE-U, que inicia el 26 de enero de 2026.