ENSA suspenderá el servicio eléctrico por mantenimiento esta madrugada

ENSA indicó que en la madrugada de este viernes se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico en Panamá y Colón.

Trabajos de ENSA en la ciudad de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) informó que el viernes 27 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la subestación de Chilibre, como parte de las acciones preventivas que ejecuta para mantener la estabilidad y calidad del servicio.

Debido a la complejidad técnica de estas labores, se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico a los clientes abastecidos desde esta subestación.

Trabajos de ENSA en Chilibre y Colón

Viernes 27 de febrero - de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.

  • Panamá: Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre
  • Colón: Buena Vista, Cativá, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Sabanitas, San Juan y Santa Rosa.

La empresa lamentó los inconvenientes que estos trabajos preventivos puedan ocasionar y agradeció la comprensión de sus clientes.

