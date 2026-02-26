ENSA suspenderá el servicio eléctrico por mantenimiento esta madrugada

Trabajos de ENSA en la ciudad de Panamá. X/@ENSApanama

Por Ana Canto La Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) informó que el viernes 27 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la subestación de Chilibre, como parte de las acciones preventivas que ejecuta para mantener la estabilidad y calidad del servicio.

Debido a la complejidad técnica de estas labores, se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico a los clientes abastecidos desde esta subestación.

Trabajos de ENSA en Chilibre y Colón Viernes 27 de febrero - de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. Panamá: Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre

Colón: Buena Vista, Cativá, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Sabanitas, San Juan y Santa Rosa. La empresa lamentó los inconvenientes que estos trabajos preventivos puedan ocasionar y agradeció la comprensión de sus clientes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ENSApanama/status/2026674785611112546&partner=&hide_thread=false Continuamos con los trabajos en la subestación de Chilibre



Realizamos estos trabajos en horas de la madrugada, porque la demanda eléctrica es menor, lo que nos permite suspender el suministro de forma temporal con el menor impacto posible.



Así evitamos afectar industrias,… pic.twitter.com/NLEHDdZHUa — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) February 25, 2026