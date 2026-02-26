Alerta en Colombia: emergencia en Antioquia por erupción de volcán

Una emergencia se registró en el municipio de San Juan de Urabá, departamento de Antioquia en Colombia tras la activación de un volcán de lodo que obligó a realizar evacuaciones preventivas en las viviendas del sector.

Respuesta inmediata y afectaciones en servicios en Colombia

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, informó que no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas tras el evento geológico. Sin embargo, la erupción provocó daños significativos en la infraestructura básica del municipio. El tanque de agua que abastece a la vereda San Juancito y sectores aledaños resultó afectado, lo que obligó a la suspensión total del servicio de acueducto mientras se evalúan los riesgos técnicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresJRendonC/status/2027061749183107222?s=20&partner=&hide_thread=false Antioqueños, la Gobernación ha dispuesto de todas sus capacidades para atender la emergencia en San Juan de Urabá, presentada ayer por la erupción de un diápiro de lodo. Equipos del Dagran, la Secretaría de Infraestructura y Ambiente, hacen presencia en la zona.



El Consejo… pic.twitter.com/4VgZMjIDqH — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 26, 2026

Equipos especializados del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) y la Secretaría de Ambiente se encuentran en el sitio realizando un monitoreo permanente. De manera preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de tres viviendas ubicadas en fincas cercanas al punto de mayor actividad. Aunque estas estructuras no tienen habitantes permanentes, son utilizadas diariamente por trabajadores rurales que se desplazan a la zona para sus labores habituales.

Recuperación de la movilidad y monitoreo

Para restablecer la conectividad en la región, la Secretaría de Infraestructura desplazó maquinaria pesada hacia la vía que comunica a San Juan con San Juancito. El objetivo primordial es recuperar la transitabilidad del corredor vial, que se vio comprometido por el flujo de material emanado del diapiro. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo mantiene activos todos los protocolos de emergencia para garantizar la seguridad de los residentes.

La Secretaría de Ambiente evalúa actualmente el impacto en el ecosistema circundante para determinar las acciones de mitigación necesarias.