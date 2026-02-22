ENSA realizará mantenimiento eléctrico en la madrugada de este 23 de febrero @ENSApanama

Por Ana Canto La Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) informó que el lunes 23 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la subestación de Chilibre, como parte de las acciones preventivas que ejecuta para mantener la estabilidad y calidad del servicio.

Debido a la complejidad técnica de estas labores, se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico a los clientes abastecidos desde esta subestación.

Trabajos de ENSA en Chilibre Lunes 23 de febrero - de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. Panamá: Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre

Colón: Buena Vista, Cativá, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Sabanitas, San Juan y Santa Rosa. La empresa lamentó los inconvenientes que estos trabajos preventivos puedan ocasionar y agradeció la comprensión de sus clientes.



Realizaremos labores de mantenimiento en la Subestación de Chilibre, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro eléctrico en algunas zonas durante las fechas y… pic.twitter.com/zVbNXHeAtQ — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) February 16, 2026