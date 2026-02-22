ENSA realizará mantenimiento eléctrico en la madrugada de este 23 de febrero

La Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) informó que el lunes 23 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la subestación de Chilibre, como parte de las acciones preventivas que ejecuta para mantener la estabilidad y calidad del servicio.
Trabajos de ENSA en Chilibre
Lunes 23 de febrero - de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.
- Panamá: Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre
- Colón: Buena Vista, Cativá, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Sabanitas, San Juan y Santa Rosa.
La empresa lamentó los inconvenientes que estos trabajos preventivos puedan ocasionar y agradeció la comprensión de sus clientes.