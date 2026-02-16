ENSA anuncia suspensión eléctrica en Panamá y Colón

La Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) informó que el 23 y 27 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la subestación de Chilibre, como parte de las acciones preventivas que ejecuta para mantener la estabilidad y calidad del servicio.
Trabajos de ENSA en Chilibre
Lunes 23 y viernes 27 de febrero - de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.
- Panamá: Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre
- Colón: Buena Vista, Cativá, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Sabanitas, San Juan y Santa Rosa.
La empresa lamentó los inconvenientes que estos trabajos preventivos puedan ocasionar y agradeció la comprensión de sus clientes.