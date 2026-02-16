Trabajados de ENSA en Panamá. ENSA

Por Ana Canto La Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) informó que el 23 y 27 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la subestación de Chilibre, como parte de las acciones preventivas que ejecuta para mantener la estabilidad y calidad del servicio.

Debido a la complejidad técnica de estas labores, se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico a los clientes abastecidos desde esta subestación.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Trabajos de ENSA en Chilibre Lunes 23 y viernes 27 de febrero - de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. Panamá: Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre

Colón: Buena Vista, Cativá, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Sabanitas, San Juan y Santa Rosa. ENSA informó que ENSA anuncia suspensión eléctrica en Panamá y Colón por mantenimiento

. La empresa lamentó los inconvenientes que estos trabajos preventivos puedan ocasionar y agradeció la comprensión de sus clientes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ENSApanama/status/2023397732413481465&partner=&hide_thread=false En ENSA trabajamos constantemente para mantener un servicio seguro y confiable para todos.



Realizaremos labores de mantenimiento en la Subestación de Chilibre, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro eléctrico en algunas zonas durante las fechas y… pic.twitter.com/zVbNXHeAtQ — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) February 16, 2026