Panamá Nacionales -  16 de febrero de 2026 - 13:58

ENSA anuncia suspensión eléctrica en Panamá y Colón

ENSA informó que a pesar de la suspensión, la planta potabilizadora Federico Guardia Conte no se verá afectada por estos trabajos.

Trabajados de ENSA en Panamá.

ENSA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) informó que el 23 y 27 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en la subestación de Chilibre, como parte de las acciones preventivas que ejecuta para mantener la estabilidad y calidad del servicio.

Debido a la complejidad técnica de estas labores, se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico a los clientes abastecidos desde esta subestación.

Trabajos de ENSA en Chilibre

Lunes 23 y viernes 27 de febrero - de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.

  • Panamá: Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre
  • Colón: Buena Vista, Cativá, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Sabanitas, San Juan y Santa Rosa.

La empresa lamentó los inconvenientes que estos trabajos preventivos puedan ocasionar y agradeció la comprensión de sus clientes.

En esta nota:
