Panamá Nacionales -  16 de febrero de 2026 - 11:32

Gobierno pagará el Décimo Tercer Mes a funcionarios este viernes

Los trabajadores de la empresa privada podrán recibir el Décimo Tercer Mes durante la primera quincena de abril.

Ana Canto
Este viernes 20 de febrero se pagará el Décimo Tercer Mes a los servidores públicos, correspondiente a la primera partida de 2026, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los trabajadores de la empresa privada podrán recibir esta bonificación durante la primera quincena de abril.

Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena se pagará el 19 y 20 de febrero, confirma la CSS

Pago de la quincena para servidores públicos

Miércoles 25 de febrero de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Jueves 26 de febrero de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Viernes 27 de febrero de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

