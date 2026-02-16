Gobierno pagará el Décimo Tercer Mes a funcionarios este viernes

Gobierno paga el Décimo Tercer Mes a funcionarios estatales.

Este viernes 20 de febrero se pagará el Décimo Tercer Mes a los servidores públicos, correspondiente a la primera partida de 2026, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los trabajadores de la empresa privada podrán recibir esta bonificación durante la primera quincena de abril.

Pago de la quincena para servidores públicos

Miércoles 25 de febrero de 2026: Grupo N°1

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Jueves 26 de febrero de 2026: Grupo N°2

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Viernes 27 de febrero de 2026: Grupo N°3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de Adminsitración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/