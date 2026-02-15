Panamá Nacionales -  15 de febrero de 2026 - 10:30

Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena se pagará el 19 y 20 de febrero, confirma la CSS

La CSS confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados en febrero de 2026. Conozca cuándo se realizará el depósito por ACH y la entrega de cheques.

Pago a jubilados y pensionados

Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios recibirán sus pagos mediante depósito bancario o cheque, dependiendo del método de cobro registrado.

Pago a jubilados y pensionados en febrero 2026: fechas de ACH y cheque

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026

Según el cronograma oficial, los desembolsos se realizarán de la siguiente manera:

  • Pago por ACH: jueves 19 de febrero de 2026

  • Pago por cheque: viernes 20 de febrero de 2026

Estos pagos corresponden a la segunda quincena del mes de febrero, conforme al calendario establecido por la institución.

