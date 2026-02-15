Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena se pagará el 19 y 20 de febrero, confirma la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.
Pago a jubilados y pensionados en febrero 2026: fechas de ACH y cheque
Según el cronograma oficial, los desembolsos se realizarán de la siguiente manera:
-
Pago por ACH: jueves 19 de febrero de 2026
Pago por cheque: viernes 20 de febrero de 2026
Estos pagos corresponden a la segunda quincena del mes de febrero, conforme al calendario establecido por la institución.