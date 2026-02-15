Pago CEPANIM 2026: cómo registrarse si eres jubilado, pensionado o heredero

Los jubilados, pensionados y herederos que esperan el pago del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) deberán completar un proceso de inscripción para poder recibir el desembolso previsto para junio de 2026, informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

De acuerdo con el funcionario, los beneficiarios tendrán que registrarse a través del portal digital del MEF, plataforma que actualmente se encuentra en desarrollo y que se espera esté habilitada en abril.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: CEPADEM y CEPANIM: cuál listado está habilitado y cómo diferenciarlos

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales donde se divulgarán los pasos para completar el trámite.

Documentos que deberán presentar para cobrar el CEPANIM

Para completar el proceso de inscripción, los beneficiarios deberán subir copia de su cédula de identidad personal.

En el caso de personas viudas, también deberán presentar:

Certificado de matrimonio

Certificado de defunción del cónyuge

Si el beneficiario original falleció, el pago no se pierde, pero deberá ser reclamado por los familiares conforme al orden legal establecido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2022680166439489790?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Qué pasa con el CEPADEM si el beneficiario fallece? Esto deben hacer los familiareshttps://t.co/Fmr2TTNfrn — Telemetro (@Telemetro) February 14, 2026

¿Quiénes pueden reclamar el beneficio?

Según lo explicado por las autoridades, el derecho al pago sigue el siguiente orden:

Cónyuge sobreviviente

Persona con unión de hecho reconocida

Hijos

Otros familiares mediante proceso de sucesión

¿Qué es el CEPANIM y qué se está pagando?

El pago del CEPANIM surge tras la aprobación de la normativa que ordena cancelar los intereses por mora correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983.

Te puede interesar: ¿Qué pasa con el CEPADEM si el beneficiario fallece? Esto deben hacer los familiares

A diferencia del antiguo CEPADEM, que incluía capital e intereses, el CEPANIM contempla únicamente el pago de los intereses acumulados hasta el año 2017.

Autoridades piden estar atentos al proceso

El MEF reiteró que el pago no será automático, por lo que es indispensable completar la inscripción una vez esté disponible la plataforma digital.

La entidad adelantó que en las próximas semanas se divulgarán los detalles oficiales del procedimiento para garantizar que los beneficiarios puedan recibir este recurso económico.