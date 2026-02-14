¿Qué pasa con el CEPADEM si el beneficiario fallece? Esto deben hacer los familiares

¿Qué pasa con el CEPADEM si el beneficiario fallece? Foto/Ilustrativa MEF

Cuando un beneficiario de los Certificados de Pago Negociables del Décimo Tercer Mes ( CEPADEM ) fallece sin retirar el dinero correspondiente, este beneficio no se pierde. De acuerdo con los procedimientos establecidos, el monto pasa a formar parte de la herencia del titular.

Para poder retirar o cobrar el beneficio, los familiares deben realizar un trámite legal que permita comprobar el derecho hereditario sobre el pago.

¿Quién puede reclamar el CEPADEM?

Las autoridades establecen que pueden solicitar el cobro del beneficio:

Herederos legales

Cónyuge sobreviviente

Hijos u otros familiares que demuestren derecho hereditario

Requisitos para reclamar el beneficio

Aunque los documentos pueden variar según cada caso, generalmente se solicita presentar:

Certificado de defunción del beneficiario

Documentos que acrediten el parentesco

Resolución de sucesión o proceso legal que determine los herederos

Cédula de identidad personal de quien realiza el trámite

El proceso suele gestionarse con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas y, dependiendo del mecanismo de pago habilitado, el retiro puede realizarse a través del Banco Nacional de Panamá.

Recomendación para familiares

Las autoridades aconsejan iniciar el trámite lo antes posible para evitar retrasos administrativos o posibles inconvenientes legales en la reclamación del beneficio económico.

Además, completar la documentación correctamente permite agilizar el proceso y garantizar que los herederos puedan acceder al pago sin contratiempos.