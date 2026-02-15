MiBus alerta por lanzamiento de huevos a metrobuses durante carnavales

La empresa de transporte masivo MiBus alertó sobre incidentes registrados durante las celebraciones de carnavales, donde algunas personas han estado lanzando huevos contra unidades del sistema, provocando que los parabrisas se empañen y se reduzca la visibilidad de los conductores.
Según la empresa, esta práctica representa un riesgo directo para la seguridad vial, ya que puede ocasionar accidentes que afecten tanto a operadores como a pasajeros y peatones.
MiBus advierte de riesgo a pasajeros, peatones y la operación del servicio
MiBus reiteró que el transporte público cumple un rol fundamental durante estas festividades, al facilitar el traslado seguro de miles de usuarios hacia distintos puntos del área metropolitana.
La empresa exhortó a la ciudadanía a celebrar los carnavales con responsabilidad, evitando actos que puedan provocar accidentes o afectar el funcionamiento del sistema de transporte.