Panamá Nacionales -  15 de febrero de 2026 - 15:06

MiBus alerta por lanzamiento de huevos a metrobuses durante carnavales

MiBus denunció que personas lanzan huevos a metrobuses durante carnavales, afectando la visibilidad de conductores.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa de transporte masivo MiBus alertó sobre incidentes registrados durante las celebraciones de carnavales, donde algunas personas han estado lanzando huevos contra unidades del sistema, provocando que los parabrisas se empañen y se reduzca la visibilidad de los conductores.

Según la empresa, esta práctica representa un riesgo directo para la seguridad vial, ya que puede ocasionar accidentes que afecten tanto a operadores como a pasajeros y peatones.

MiBus advierte de riesgo a pasajeros, peatones y la operación del servicio

"Este tipo de acciones afectan la operación del servicio, ponen en peligro a operadores, clientes y peatones, y ocasionan daños a los bienes públicos. Hacemos un llamado al respeto y a la sana convivencia, recordando que celebrar no debe implicar conductas que pongan en riesgo la vida de otros", señaló la entidad mediante un comunicado.

MiBus reiteró que el transporte público cumple un rol fundamental durante estas festividades, al facilitar el traslado seguro de miles de usuarios hacia distintos puntos del área metropolitana.

La empresa exhortó a la ciudadanía a celebrar los carnavales con responsabilidad, evitando actos que puedan provocar accidentes o afectar el funcionamiento del sistema de transporte.

