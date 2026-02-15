MiBus moviliza más de 11.5 millones de pasajeros en enero de 2026 y supera cifras de 2025

El sistema de transporte público operado por MiBus registró un incremento en la movilización de usuarios durante enero de 2026, al alcanzar un total de 11,584,197 pasajeros, superando los 10,466,782 usuarios reportados en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la empresa, estos resultados reflejan una mejora sostenida en la oferta del servicio, así como una mayor cobertura para atender los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos en distintos sectores del área metropolitana.

MiBus moviliza más de 11.5 millones de pasajeros en enero de 2026

— Telemetro Reporta (@TReporta) February 15, 2026

El reporte operativo detalla que el aumento en la cantidad de usuarios estuvo acompañado por una mayor ejecución en la operación del sistema. Durante enero de 2026 se realizaron 279,186 viajes, cifra superior a los 261,420 viajes registrados en enero de 2025.

La empresa destacó que este crecimiento evidencia una operación más robusta y ajustada a las necesidades reales de movilidad urbana, en un contexto donde el transporte público continúa siendo una de las principales alternativas de traslado para la población.

El incremento en la demanda también refleja la dependencia del sistema para actividades laborales, educativas y comerciales, consolidando el rol del transporte colectivo como eje fundamental en la dinámica diaria de la ciudad.