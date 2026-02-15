Pago del PASE-U en Panamá: IFARHU anuncia centros de entrega para el 18 de febrero

El IFARHU informó los centros habilitados para la entrega de cheques correspondientes al programa PASE-U , programados para este miércoles 18 de febrero en sectores del este del país.

La jornada de pago se realizará en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que la entidad recomienda a los acudientes presentarse dentro del tiempo establecido para evitar contratiempos.

Centros de entrega PASE-U habilitados por el IFARHU en Panamá

La entrega de cheques se desarrollará en la Agencia Regional de Tortí, beneficiando a estudiantes de los siguientes sectores:

Chepo

Comarca Guna de Madugandí

Tortí

El Llano

Chimán

Brújas

Gonzalo Vásquez

Chepigana

Río Congo

IFARHU pagará PASE-U 2025 @IFARHU

Atención a cambios de plantel escolar

El IFARHU recordó a los acudientes que realizaron traslado de estudiantes para el año escolar 2025 que deben verificar que el proceso haya sido validado correctamente por los planteles educativos.

Según explicó la entidad, es indispensable que:

El centro educativo anterior registre el cambio del estudiante.

El nuevo plantel confirme el ingreso del alumno en el sistema del Ministerio de Educación (MEDUCA).

Si alguna de estas validaciones no se realiza, el nombre del estudiante no aparecerá en la base de datos oficial, lo que impediría la emisión del cheque.

Recomendaciones para retirar el beneficio

Las autoridades sugieren a los acudientes:

Presentar la documentación requerida.

Verificar previamente que el estudiante esté registrado correctamente.

Acudir temprano para agilizar el proceso de entrega.

El programa PASE-U forma parte de las estrategias gubernamentales destinadas a incentivar la permanencia escolar y apoyar económicamente a miles de familias panameñas, especialmente en regiones de difícil acceso.