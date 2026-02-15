Patrulla del SENAN sufre accidente en Playa Reina

Una patrulla del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) sufrió un accidente en el sector de Playa Reina, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas.
De acuerdo con información oficial, las tres unidades que se encontraban a bordo de la patrulla no sufrieron lesiones de consideración y recibieron atención por parte de personal médico tras el incidente.
La entidad indicó que actualmente se mantiene una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, además de reforzar los protocolos de seguridad en sus operaciones.
El SENAN reiteró su compromiso con el desarrollo de misiones de vigilancia y control en las costas del país, asegurando que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y la continuidad de las labores operativas.