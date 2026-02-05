El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) ubicó a una ciudadana extranjera que había sido reportada como desaparecida la noche de este miércoles, en el área de El Palmar, distrito de San Carlos.
Panamá Nacionales - 5 de febrero de 2026 - 11:37
SENAN encuentra a ciudadana extranjera desaparecida en San Carlos
