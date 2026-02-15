SINAPROC advierte a bañistas que ingresaron al mar bajo efectos del alcohol en Chiriquí

Personal del SINAPROC realizó un llamado de atención a varios bañistas que ingresaron al mar presuntamente bajo los efectos del alcohol en el sector de Estero Rico, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la entidad, los funcionarios brindaron orientación a las personas involucradas sobre las normas de seguridad y los riesgos que representa entrar al mar en estas condiciones. No obstante, indicaron que los bañistas hicieron caso omiso a las recomendaciones emitidas por el personal de emergencia.

SINAPROC advierte a bañistas que ingresaron al mar bajo

Personal de @Sinaproc_Panama en Estero Rico, provincia de Chiriquí, realizaron un llamado a bañistas que ingresaron al mar bajo los efectos del alcohol. La entidad indicó que se les orientó sobre las normas de seguridad y riesgos, sin embargo, hicieron caso omiso. pic.twitter.com/m4Vlt3KuYl — Telemetro Reporta (@TReporta) February 15, 2026

SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía para que mantenga conductas responsables durante actividades recreativas en playas, ríos y balnearios, especialmente durante temporadas festivas, cuando aumenta la movilización de visitantes hacia estos destinos.

Las autoridades recordaron que el consumo de bebidas alcohólicas reduce los reflejos y la capacidad de reacción, lo que incrementa el riesgo de accidentes, ahogamientos y otras situaciones que pueden poner en peligro la vida tanto de los bañistas como de los rescatistas.

El organismo de protección civil exhortó a la población a respetar las indicaciones de los estamentos de seguridad y a adoptar medidas preventivas para evitar emergencias.