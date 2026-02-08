SINAPROC mantiene bandera roja en río Teribe y alerta por oleajes en playa El Uverito

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene bandera roja en el río Teribe, específicamente en el sector de El Silencio, en la provincia de Bocas del Toro, debido al incremento del nivel del agua y las fuertes corrientes registradas en la zona.

Según la entidad, esta medida se adopta para prevenir accidentes, ya que las condiciones actuales representan un alto riesgo para bañistas, residentes y visitantes que frecuentan el área.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar ingresar al río, así como abstenerse de realizar actividades recreativas o de pesca mientras persista la alerta.

Bandera amarilla en playa El Uverito

Por otra parte, el SINAPROC también colocó bandera amarilla en playa El Uverito, debido a la presencia de fuertes oleajes que podrían poner en peligro a quienes acuden a este destino turístico.

La institución explicó que la bandera amarilla indica precaución, por lo que los bañistas deben ingresar al mar con cuidado, seguir las recomendaciones del personal de seguridad y evitar zonas donde el oleaje sea más intenso.

SINAPROC hace un llaamado a la prevención

El SINAPROC reiteró la importancia de atender las alertas y recomendaciones oficiales, especialmente durante la temporada en la que aumentan los eventos climáticos que pueden provocar crecidas repentinas de ríos y condiciones marítimas peligrosas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a las líneas habilitadas para atención inmediata.