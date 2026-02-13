Panamá Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 07:10

SINAPROC advierte lluvias fuertes en Panamá del 13 al 14 de febrero: áreas bajo vigilancia

SINAPROC alerta sobre lluvias significativas en el Caribe y el occidente de Panamá. Conozca las áreas bajo vigilancia y las recomendaciones de prevención.

SINAPROC advierte lluvias fuertes en Panamá 

SINAPROC advierte lluvias fuertes en Panamá 

@Sinaproc_Panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el pronóstico de lluvias significativas en varias regiones del país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé un aumento en las precipitaciones producto del ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

Contenido relacionado: Reportan afectaciones por lluvias en sectores de Bocas del Toro

El informe meteorológico advierte que las lluvias podrían presentarse de forma intermitente a frecuente, con episodios de intensidad fuerte entre el 13 y 14 de febrero, lo que eleva el riesgo de emergencias.

Riesgos asociados a las lluvias

Las autoridades alertaron que las condiciones climáticas podrían provocar:

  • Crecida de ríos y quebradas
  • Inundaciones urbanas
  • Deslizamientos de tierra
  • Afectaciones en comunidades vulnerables

Áreas bajo vigilancia

image

SINAPROC mantiene monitoreo especial en las siguientes zonas:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Norte de Veraguas
  • Tierras Altas de Chiriquí
  • Costa Abajo de Colón
  • Zonas marítimas del Caribe panameño

Recomendaciones de prevención

Ante el pronóstico, SINAPROC exhortó a la población a mantener medidas de seguridad como:

  • Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
  • Mantenerse alejados de laderas inestables
  • Revisar techos y sistemas de drenaje
  • Asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento o la lluvia
  • Informarse únicamente mediante fuentes oficiales

Canales de emergencia habilitados

La entidad informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas en coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta.

Para reportar emergencias, la población puede comunicarse a través de:

  • 911
  • 520-4426

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a mantener la calma ante cualquier eventualidad climática.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC mantiene bandera roja en río Teribe y alerta por oleajes en playa El Uverito

SINAPROC continúa la búsqueda en Veraguas de una persona desaparecida con Alzheimer

Se debilita frente frío en Panamá

Recomendadas

Más Noticias