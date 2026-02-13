SINAPROC advierte lluvias fuertes en Panamá del 13 al 14 de febrero: áreas bajo vigilancia

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el pronóstico de lluvias significativas en varias regiones del país.
El informe meteorológico advierte que las lluvias podrían presentarse de forma intermitente a frecuente, con episodios de intensidad fuerte entre el 13 y 14 de febrero, lo que eleva el riesgo de emergencias.
Riesgos asociados a las lluvias
Las autoridades alertaron que las condiciones climáticas podrían provocar:
- Crecida de ríos y quebradas
- Inundaciones urbanas
- Deslizamientos de tierra
- Afectaciones en comunidades vulnerables
Áreas bajo vigilancia
SINAPROC mantiene monitoreo especial en las siguientes zonas:
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe-Buglé
- Norte de Veraguas
- Tierras Altas de Chiriquí
- Costa Abajo de Colón
- Zonas marítimas del Caribe panameño
Recomendaciones de prevención
Ante el pronóstico, SINAPROC exhortó a la población a mantener medidas de seguridad como:
- Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
- Mantenerse alejados de laderas inestables
- Revisar techos y sistemas de drenaje
- Asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento o la lluvia
- Informarse únicamente mediante fuentes oficiales
Canales de emergencia habilitados
La entidad informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas en coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta.
Para reportar emergencias, la población puede comunicarse a través de:
- 911
- 520-4426
Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a mantener la calma ante cualquier eventualidad climática.