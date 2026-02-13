SINAPROC advierte lluvias fuertes en Panamá del 13 al 14 de febrero: áreas bajo vigilancia

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención ante el pronóstico de lluvias significativas en varias regiones del país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé un aumento en las precipitaciones producto del ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Reportan afectaciones por lluvias en sectores de Bocas del Toro

El informe meteorológico advierte que las lluvias podrían presentarse de forma intermitente a frecuente, con episodios de intensidad fuerte entre el 13 y 14 de febrero, lo que eleva el riesgo de emergencias.

Riesgos asociados a las lluvias

Las autoridades alertaron que las condiciones climáticas podrían provocar:

Crecida de ríos y quebradas

Inundaciones urbanas

Deslizamientos de tierra

Afectaciones en comunidades vulnerables

Áreas bajo vigilancia

image

SINAPROC mantiene monitoreo especial en las siguientes zonas:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Norte de Veraguas

Tierras Altas de Chiriquí

Costa Abajo de Colón

Zonas marítimas del Caribe panameño

Recomendaciones de prevención

Ante el pronóstico, SINAPROC exhortó a la población a mantener medidas de seguridad como:

Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas

Mantenerse alejados de laderas inestables

Revisar techos y sistemas de drenaje

Asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento o la lluvia

Informarse únicamente mediante fuentes oficiales

Canales de emergencia habilitados

La entidad informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas en coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta.

Para reportar emergencias, la población puede comunicarse a través de:

911

520-4426

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a mantener la calma ante cualquier eventualidad climática.