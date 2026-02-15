UDELAS reactiva Licenciatura en Neurofisiología: requisitos y fechas del nuevo plan 2026

El Consejo Académico de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) aprobó oficialmente la reapertura y actualización de la Licenciatura en Neurofisiología Clínica. Esta decisión, tomada el pasado martes 10 de febrero, busca fortalecer el sistema de salud nacional mediante la formación de especialistas capaces de manejar tecnologías avanzadas para el diagnóstico neurológico, respondiendo a una alta demanda laboral en el país.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 11.41.26 AM (1) El Consejo Académico de UDELAS aprobó oficialmente la reapertura de la licenciatura. UDELAS

UDELAS: detalles del nuevo plan de estudios y requisitos

La Rectora, doctora Nicolasa Terreros Barrios, destacó que el nuevo diseño curricular reemplaza al plan de 2007. La carrera consta de ocho semestres y tres veranos, sumando 59 asignaturas y 218 créditos. Los aspirantes deberán ser bachilleres en ciencias, mantener un promedio mínimo de 4.0 y superar una entrevista académica para asegurar un perfil orientado a la excelencia científica.

Impacto en el sector salud y mercado laboral

Tras haber sido suspendida en 2021, la reactivación de esta licenciatura es vista por las autoridades como un paso estratégico. Los egresados cubrirán vacantes críticas en hospitales y centros de investigación, operando equipos de alta complejidad para el estudio del sistema nervioso. El plan de estudios actualizado entrará en vigor oficialmente a partir del primer semestre académico de 2026.