UDELAS aprueba dos nuevas licenciaturas en Bioinformática e Ingeniería Microelectrónica

El Consejo Académico de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) aprobó dos nuevas licenciaturas innovadoras, ampliando de manera significativa su oferta académica y fortaleciendo las oportunidades de formación profesional en áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Se trata de la Licenciatura en Bioinformática y la Licenciatura en Ingeniería Microelectrónica y Sistemas Embebidos, cuyos planes de estudio fueron avalados de forma unánime por el máximo órgano académico de la universidad.

Respuesta de UDELAS a las nuevas demandas del país

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, explicó que la aprobación de estas carreras responde a las demandas actuales del entorno académico, científico y tecnológico, así como a la necesidad de formar profesionales altamente especializados.

Durante la sesión del Consejo Académico se destacó que en Panamá existe una creciente demanda de recurso humano especializado en Bioinformática, especialmente para atender necesidades en instituciones de salud, laboratorios de investigación, centros de biotecnología, hospitales, programas de vigilancia epidemiológica y proyectos de innovación científica.

Bioinformática: clave para la salud y la ciencia

Según explicó Terreros Barrios, la Bioinformática se ha consolidado como una disciplina esencial para el análisis e interpretación de datos biológicos y clínicos, mediante el uso de herramientas computacionales avanzadas.

Esta área se ha convertido en un eje fundamental para el desarrollo de las ciencias biomédicas, la biotecnología, la epidemiología y la gestión de información en salud, permitiendo una toma de decisiones más precisa y basada en datos.

Ingeniería Microelectrónica y Sistemas Embebidos

En cuanto a la Licenciatura en Ingeniería Microelectrónica y Sistemas Embebidos, esta carrera está orientada a formar profesionales con una sólida base científica y tecnológica, capaces de impulsar la innovación mediante la integración de hardware y software en sistemas inteligentes.

El programa busca fomentar la investigación aplicada y el desarrollo de soluciones eficientes en sectores como salud, energía, telecomunicaciones y automatización, además de contribuir al desarrollo industrial y digital de Panamá.

UDELAS apuesta a formar ingenieros capaces de liderar proyectos tecnológicos, adaptarse a los avances de la electrónica moderna, la programación y la automatización, y aportar al fortalecimiento de la transformación digital del país.