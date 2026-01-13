IFARHU explica el tercer pago del PASE-U 2025: quiénes cobran doble beneficio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) aclaró cómo funcionará el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) 2025, cuyo desembolso está programado para iniciar el 26 de enero de 2026, así como los casos en los que algunos estudiantes podrán recibir doble beneficio.

De acuerdo con la entidad, los estudiantes que mantienen becas por mérito académico, becas deportivas, becas de arte y cultura y la Asistencia Económica Educativa para personas con discapacidad podrán recibir el beneficio del PASE-U, siempre que cumplan con todos los requisitos académicos y administrativos exigidos por el programa.

¿Cómo funciona el doble beneficio del PASE-U?

El IFARHU explicó que el doble beneficio aplica únicamente para los estudiantes que ya reciben algún tipo de beca o asistencia especial y que, a la vez, cumplen los criterios del PASE-U, lo que les permite acceder a ambos apoyos económicos sin que uno excluya al otro.

ifarhu-bocasdeltoro IFARHU

Montos del PASE-U según el nivel educativo

El beneficio del PASE-U se otorga mediante una asignación anual, la cual se divide en tres pagos, según el nivel de enseñanza:

Educación primaria: B/.270.00 anuales B/.90.00 cada tres meses

Educación premedia: B/.360.00 anuales B/.120.00 cada tres meses

Educación media: B/.450.00 anuales B/.150.00 cada tres meses



En el caso de los estudiantes de educación especial, la asignación se realizará de acuerdo con la etapa escolar, conforme a lo establecido en la asignación anual del programa.

¿Quiénes no cobran el tercer pago del PASE-U?

El IFARHU recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que mantengan asignaturas reprobadas no podrán acceder al tercer pago del PASE-U, ya que el beneficio está condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos académicos.

La institución reiteró que el programa tiene como objetivo incentivar la permanencia y el buen desempeño escolar, por lo que aquellos estudiantes que no cumplan con los criterios exigidos quedarán automáticamente excluidos del último desembolso.