Tercer pago del PASE-U: ¿dónde iniciarán los desembolsos el 26 de enero por el IFARHU?

Pago del PASE-U. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) tiene previsto iniciar el tercer pago del PASE-U correspondiente a 2025 a partir del lunes 26 de enero, en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

La entidad informó que durante las próximas semanas se estarán realizando los preparativos logísticos para el traslado de personal y la ejecución de los pagos mediante cheques, de los cuales será beneficiada una parte significativa de los estudiantes del interior del país.

IFARHU: cómo aplicar al Concurso General de Becas 2026 El registro deberá realizarse en la página web habilitada por el IFARHU: https://www.ifarhu.gob.pa/ .

. Desde el 12 hasta el 23 de enero, los interesados deberán completar el formulario de inscripción de la convocatoria, incorporando información personal y académica de cada concursante.

. Desde el 12 hasta el 23 de enero, los interesados deberán completar el formulario de inscripción de la convocatoria, incorporando información personal y académica de cada concursante.

de cada concursante. Una vez finalizado el proceso, es indispensable guardar el código de acceso que se generará automáticamente tras la inscripción, ya que funcionará como contraseña para ingresar nuevamente a la plataforma cuando se publiquen los resultados de selección.

La selección de los beneficiarios se llevará a cabo durante un período aproximado de un mes, contado a partir del cierre del concurso. A través de una base de datos, se escogerá a los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos.

En caso de resultar seleccionado, el estudiante deberá entregar los documentos requeridos por el IFARHU en las fechas que se le indiquen, con el fin de verificar la información suministrada en el sistema y firmar el acta de aceptación de la beca.

Una vez procesados los datos y cumplido el primer trimestre de clases, el IFARHU procederá con los pagos correspondientes. IMPORTANTE: todos los beneficiarios deben contar con una cuenta bancaria activa para el depósito de los pagos.