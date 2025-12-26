Tercer pago PASE-U: ¿Cuánto recibirán en enero según el IFARHU?

El tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) se realizará en enero, según lo establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), como parte del calendario anual de desembolsos del beneficio.

De acuerdo con la entidad, el apoyo económico se otorga a los estudiantes del sistema educativo oficial y particular, y su monto depende del nivel de enseñanza en el que se encuentre cada alumno. La asignación anual se divide en tres pagos durante el año escolar.

¿Cuánto recibirán los estudiantes en el tercer pago?

Según el IFARHU, la asignación anual del PASE-U se distribuye de la siguiente manera:

Educación primaria: B/.270.00 al año B/.90.00 por cada pago trimestral

Educación premedia: B/.360.00 al año B/.120.00 por cada pago trimestral

Educación media: B/.450.00 al año B/.150.00 por cada pago trimestral



En el caso de los estudiantes de educación especial, la asignación se realiza conforme a la etapa escolar establecida dentro del programa.

¿Cómo funciona el doble beneficio del PASE-U?

El IFARHU explicó que los estudiantes que reciben becas por mérito, becas deportivas, becas de arte y cultura o Asistencia Económica Educativa para personas con discapacidad, también pueden recibir el PASE-U, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por este programa.

¿Quiénes tienen derecho al PASE-U?

Para ser beneficiario del programa, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: