25 de diciembre de 2025

Jubilados y pensionados: fechas oficiales del primer pago 2025 en enero

La CSS confirmó que el primer pago a jubilados y pensionados en enero de 2026 será el 5 por ACH y el 6 por cheque. Conoce los detalles.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial del primer pago de jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante ACH como para aquellos que cobran por cheque.

Este desembolso marca el primer pago del año para miles de beneficiarios a nivel nacional, por lo que la entidad recomendó verificar las fechas con anticipación y seguir las indicaciones oficiales para evitar contratiempos.

Fechas de pago de jubilados y pensionados – enero 2026

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026

De acuerdo con el cronograma de la CSS, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Pagos por ACH

  • Lunes 5 de enero de 2026

Pagos por cheque

  • Martes 6 de enero de 2026

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS, presentando su documentación correspondiente.

La institución reiteró su llamado a los beneficiarios a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, especialmente ante posibles ajustes logísticos propios del inicio de año.

