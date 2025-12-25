Días festivos en Panamá 2026: ¿Cuándo son los días de descanso obligatorio?

Los días festivos en Panamá 2026 incluyen fechas conmemorativas, Carnavales, celebraciones patrias y feriados de fin de año, que representan días de descanso obligatorio según lo establece el Código de Trabajo.
Como es habitual, el calendario inicia con el 1 de enero, Año Nuevo, primer feriado oficial del año. En total, el 2026 contará con un día puente, y de acuerdo con la normativa laboral vigente, cuando un feriado cae domingo, el día libre se traslada al lunes siguiente.
¿Qué dice el Código de Trabajo sobre días festivos?
El artículo 49 del Código de Trabajo establece que los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio. En caso de que un trabajador labore uno de estos días, deberá recibir:
- Recargo del 150 % sobre el salario diario
- Un día compensatorio de descanso en la misma semana
Calendario de días feriados en Panamá 2026 Enero
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Viernes 9 de enero: Día de los Mártires