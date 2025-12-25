Panamá Nacionales -  25 de diciembre de 2025 - 12:50

Días festivos en Panamá 2026: ¿Cuándo son los días de descanso obligatorio?

Conoce el calendario completo de días festivos en Panamá 2026, feriados oficiales y descansos obligatorios según el Código de Trabajo.

Días festivos en Panamá 2026

Días festivos en Panamá 2026

Los días festivos en Panamá 2026 incluyen fechas conmemorativas, Carnavales, celebraciones patrias y feriados de fin de año, que representan días de descanso obligatorio según lo establece el Código de Trabajo.

Como es habitual, el calendario inicia con el 1 de enero, Año Nuevo, primer feriado oficial del año. En total, el 2026 contará con un día puente, y de acuerdo con la normativa laboral vigente, cuando un feriado cae domingo, el día libre se traslada al lunes siguiente.

¿Qué dice el Código de Trabajo sobre días festivos?

Calendario 2026 - Nuevo año -

El artículo 49 del Código de Trabajo establece que los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio. En caso de que un trabajador labore uno de estos días, deberá recibir:

  • Recargo del 150 % sobre el salario diario
  • Un día compensatorio de descanso en la misma semana

Calendario de días feriados en Panamá 2026 Enero

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Viernes 9 de enero: Día de los Mártires
