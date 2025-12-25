Panamá Nacionales -  25 de diciembre de 2025 - 14:00

Último sorteo de la Lotería Fiscal del 2025 será el 30 de diciembre

Este martes 23 de diciembre venció el plazo para ingresar los sobres con las cinco facturas y participar de la Lotería Fiscal 2025.

Lotería fiscal 2025.

Lotería fiscal 2025.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 se realizará el martes 30 de diciembre, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI); sin embargo, hasta el momento no se ha informado en qué centro comercial se llevará a cabo.

El plazo para ingresar los sobres con las cinco facturas y participar en los puntos habilitados por los organizadores venció este martes 23 de diciembre.

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Diciembre 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.
En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Fiscal de diciembre: estos son los puntos para ingresar los sobres con facturas

Reiteran los requisitos para participar de la Lotería Fiscal

Lotería Fiscal: tercer sorteo será el martes 30 de diciembre; conoce cómo participar

Recomendadas

Más Noticias