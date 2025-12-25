Panamá felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y reconoció el civismo y la vocación democrática del pueblo hondureño tras el reciente proceso electoral.

Mediante un comunicado oficial, Panamá indicó que ha tomado conocimiento de la decisión del Consejo Nacional Electoral de Honduras, destacando que el pueblo hondureño expresó su voluntad en un proceso que reafirma el compromiso del país centroamericano con la democracia y el Estado de Derecho.

Panamá felicita al nuevo presidente de Honduras

"Panamá expresa su deseo de que se consolide un clima de convivencia pacífica, de respeto mutuo y de diálogo entre todos los sectores de la sociedad hondureña, y augura una transición de mando ordenada, ejemplar y en paz, en beneficio de la estabilidad institucional del país", señaló la Cancillería.

Asimismo, el Gobierno panameño reiteró su firme voluntad de trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno de Honduras, con el objetivo de profundizar y fortalecer las relaciones bilaterales, así como promover iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo, la estabilidad y la prosperidad de ambos pueblos.

El comunicado también subraya el interés de Panamá en continuar impulsando acciones que favorezcan el fortalecimiento de la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.