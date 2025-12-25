¿Dónde salir en Panamá este 25 de diciembre? Planes y opciones para el feriado

Este año en Panamá esta disponible la Pista de Patinaje en la Cinta Costera.

Aunque el 25 de diciembre es un día festivo en Panamá y comercios cierran, aún es posible planear actividades para disfrutar en familia, recorrer espacios públicos o visitar algunos eventos programados en la ciudad.

Actividades y eventos familiares en Panamá esta navidad

En Ciudad de Panamá, los Jardines del Biomuseo suelen ser un punto de reunión familiar durante la Navidad. El Parque Omar es otra opción al aire libre ideal para familias, con actividades recreativas como La Ruta del Parque en Navidad, donde se pueden encontrar múltiples propuestas para todas las edades.

Otra alternativa que se suma este año es la Pista de Patinaje en Mirador Pacífico de la Cinta Costera, una experiencia navideña abierta al público desde los 5 años en adelante. Allí, los asistentes podrán disfrutar del patinaje sobre hielo en un ambiente festivo, con vista al océano y de manera totalmente gratuita.

Las personas interesadas en asistir a la pista de patinaje deben realizar un registro previo en la plataforma oficial: pasarela.mupa.gob.pa.

Pasos para el registro:

Completar el formulario con nombre, correo electrónico y número de cédula.

Confirmar el envío del registro.

Recibir el código QR en el correo electrónico.

Guardarlo en el teléfono o agregarlo a la billetera digital.

En Panamá los Jardines del Biomuseo es un punto de reunión familiar en Navidad.

Recomendaciones generales

Muchos panameños aprovechan esta fecha para salir a espacios abiertos, como playas, parques o plazas públicas, ya que muchas atracciones privadas y centros comerciales cierran o operan con horarios reducidos.

También es común que quienes celebran en familia prefieran actividades al aire libre, recorridos por barrios decorados, visitas a iglesias como la Catedral Metropolitana, en el Casco Viejo, para asistir a misas navideñas, o simplemente pasear por zonas peatonales y cascos históricos de la ciudad.