Alcaldía de Panamá comparte Navidad con personas en situación de calle.

La Dirección de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá realizó una jornada de convivencia con personas en situación de calle, con el objetivo de incluirlas en las celebraciones navideñas y recordar a quienes carecen de un hogar durante estas fechas.

La actividad, denominada “Brilla como estrella de Belén”, se llevó a cabo en los predios del Gimnasio de El Marañón del Club de Leones, ubicado en las cercanías de la avenida 5 de Mayo. Durante la jornada, los asistentes recibieron alimentación, atención médica general, ropa limpia, corte de cabello y orientación social.

De acuerdo con la entidad, el propósito de esta iniciativa es tender puentes de apoyo, para que las personas en situación de calle conozcan que existen profesionales dispuestos a ayudarlas a superar sus problemáticas, principalmente relacionadas con adicciones, resaltando que el proceso de rehabilitación también requiere de su esfuerzo personal.

Según cifras recientes de la Alcaldía de Panamá, la población en situación de calle se concentra principalmente en el distrito capital, especialmente en corregimientos como Curundú, Calidonia y Santa Ana, y asciende a 909 personas.