Alcaldía de Panamá dará descuento del 10% en impuestos desde enero 2026

La Alcaldía de Panamá anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará un descuento del 10% a todos los contribuyentes que paguen la anualidad completa de sus impuestos municipales.

De acuerdo con la entidad, los ciudadanos interesados en acceder al beneficio deberán solicitar su liquidación a través de la plataforma Alcaldía Digital, donde será necesario presentar la Declaración Jurada, generar la liquidación correspondiente y verificar que el descuento del 10% esté correctamente aplicado antes de completar el pago.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por la Alcaldía para incentivar el cumplimiento temprano de las obligaciones tributarias, además de facilitar los trámites mediante herramientas digitales y opciones de pago más accesibles.

¿Cómo acceder al descuento del 10% por la Alcaldía de Panamá?

Para obtener el beneficio, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ingresar a Alcaldía Digital.

Presentar la Declaración Jurada correspondiente.

Generar la liquidación de impuestos.

Verificar que el descuento del 10% esté reflejado.

Realizar el pago de la anualidad completa.

Métodos de pago habilitados por la Alcaldía de Panamá

La institución informó que los pagos podrán realizarse mediante los siguientes canales:

Banca en línea

Cajeros automáticos (ATM)

Plataforma Alcaldía Digital

Centros de Recaudación de la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía reiteró que estas opciones buscan agilizar los trámites, reducir las filas presenciales y ofrecer alternativas prácticas a los residentes del distrito capital.