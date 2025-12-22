Cursos gratuitos 2026: INADEH anuncia nueva y ampliada oferta

La fecha oficial del primer período de preinscripción de 2026 será anunciada próximamente. Mientras tanto, se mantiene habilitado el registro en el sitio webwww.inadeh.edu.pa, para quienes deseen formar parte de esta nueva etapa de aprendizaje y crecimiento profesional.

Embed - INADEH on Instagram: "¡Ya se acerca el primer período formativo del INADEH 2026! En enero brindaremos una amplia oferta de oportunidades para quienes desean capacitarse y fortalecer sus habilidades con nuestra institución. Contamos con: 28 áreas de formación. Sedes en todo el país. Clases en modalidad presencial, virtual y acciones móviles. Muy pronto estaremos anunciando la fecha oficial de preinscripción, para que puedas planificar tu ingreso en nuestro sitio web www.inadeh.edu.pa y ser parte de esta nueva etapa de aprendizaje y crecimiento profesional con INADEH. ¡Síguenos en nuestras redes y mantente informado! #ConPasoFirme #TransformamosVidas"