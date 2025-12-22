Panamá Nacionales -  22 de diciembre de 2025 - 10:02

Cursos gratuitos 2026: INADEH anuncia nueva y ampliada oferta

Cursos del INADEH.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que en 2026 ampliará su oferta de cursos gratuitos, dirigidos a todos los panameños interesados en capacitarse y fortalecer sus habilidades a través de las oportunidades académicas que brinda la entidad.

El INADEH cuenta con 28 áreas de formación, más de 20 sedes a nivel nacional y ofrece clases en modalidad presencial, virtual y mediante acciones móviles.

La fecha oficial del primer período de preinscripción de 2026 será anunciada próximamente. Mientras tanto, se mantiene habilitado el registro en el sitio webwww.inadeh.edu.pa, para quienes deseen formar parte de esta nueva etapa de aprendizaje y crecimiento profesional.

Requisitos para inscribirse a los cursos del INADEH

  • Tener 18 años cumplidos.
  • Ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N.
  • Los menores de 16 y 17 años pueden participar presentando un permiso expedido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.
