Accidente en Desfile de Navidad de San Miguelito deja 20 heridos

Un accidente registrado durante el cierre del Desfile de Navidad de San Miguelito, dejando como saldo 20 personas heridas, luego de que un vehículo que participaba en los actos perdiera el control y chocara contra la baranda de protección.

Tras el incidente, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que se mantuvo atenta al estado de salud de los afectados y confirmó que todas las personas se encuentran estables.

"Me he asegurado de visitar y mantenerme al tanto del estado de las personas afectadas la noche de hoy, tras el incidente ocurrido al final del desfile con un vehículo que perdió el control. Gracias a Dios, todos se encuentran estables", expresó la alcaldesa.

Vehículo del Desfile de Navidad de San Miguelito choca contra baranda

Durante el cierre del Desfile de Navidad de San Miguelito se produjo un accidente en el que 20 personas resultaron heridas, luego de que un vehículo que participaba de los actos chocara contra la baranda de protección.

Ante el suceso ocurrido al final del recorrido, y en el que se vio involucrado un vehículo perteneciente a una de las delegaciones participantes, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la intervención de personal de la Cruz Roja Panameña, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y otros equipos de respuesta.

La Alcaldía de San Miguelito indicó que se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, como parte de las investigaciones en curso.