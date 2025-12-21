Panamá Nacionales -  21 de diciembre de 2025 - 13:25

Reválidas 2026: MEDUCA publica los centros educativos para la recuperación académica

El MEDUCA indicó que el periodo de inscripción de las reválidas será del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció los centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas o del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), dirigidas a los estudiantes que reprobaron menos de tres materias durante el año escolar 2025.

El período de inscripción será del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero.

Centros educativos donde se impartirán las reválidas 2026

Chiriquí

  • Colegio Secundario de Macano
  • I.P.T. David
  • Colegio Beatriz Miranda de Cabal
  • Colegio Secundario Aserrío
  • Instituto Puerto Armuelles
  • Escuela Bilingüe Elisa Chiari
  • Colegio Secundario Volcán
  • PC Arturo Motta
  • C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas)
  • C.E. San Félix

Veraguas

  • I.P.T. Veraguas
  • I.P.T. Jesús Héctor Gallego
  • Colegio Belisario Villar
  • Instituto Urracá
  • Colegio José Bonifacio Alvarado
  • Instituto Profesional Omar Torrijos

Panamá Centro

  • Instituto Nacional
  • Instituto América
  • Instituto José Dolores Moscote
  • I.P.T. Juan Díaz
  • I.P.T. Don Bosco
  • Escuela Ricardo J. Alfaro
  • Colegio Francisco de Miranda

Panamá Este

  • I.P.T. México Panamá

San Miguelito

  • C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa
  • C.E.B.G. Louis Martinz
  • C.E.G.B. Santiago de la Guardia

Panamá Norte

  • C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega
Las clases se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos de acuerdo con sus reglamentos internos.

El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.

