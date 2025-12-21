Reválidas 2026: MEDUCA publica los centros educativos para la recuperación académica

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció los centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas o del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), dirigidas a los estudiantes que reprobaron menos de tres materias durante el año escolar 2025.
Centros educativos donde se impartirán las reválidas 2026
Chiriquí
- Colegio Secundario de Macano
- I.P.T. David
- Colegio Beatriz Miranda de Cabal
- Colegio Secundario Aserrío
- Instituto Puerto Armuelles
- Escuela Bilingüe Elisa Chiari
- Colegio Secundario Volcán
- PC Arturo Motta
- C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas)
- C.E. San Félix
Veraguas
- I.P.T. Veraguas
- I.P.T. Jesús Héctor Gallego
- Colegio Belisario Villar
- Instituto Urracá
- Colegio José Bonifacio Alvarado
- Instituto Profesional Omar Torrijos
Panamá Centro
- Instituto Nacional
- Instituto América
- Instituto José Dolores Moscote
- I.P.T. Juan Díaz
- I.P.T. Don Bosco
- Escuela Ricardo J. Alfaro
- Colegio Francisco de Miranda
Panamá Este
- I.P.T. México Panamá
San Miguelito
- C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa
- C.E.B.G. Louis Martinz
- C.E.G.B. Santiago de la Guardia
Panamá Norte
- C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega
Las clases se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos de acuerdo con sus reglamentos internos.
El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.