Reválidas 2026: MEDUCA publica los centros educativos para la recuperación académica

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció los centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas o del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), dirigidas a los estudiantes que reprobaron menos de tres materias durante el año escolar 2025.

El período de inscripción será del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero.

Centros educativos donde se impartirán las reválidas 2026

Chiriquí

Colegio Secundario de Macano

I.P.T. David

Colegio Beatriz Miranda de Cabal

Colegio Secundario Aserrío

Instituto Puerto Armuelles

Escuela Bilingüe Elisa Chiari

Colegio Secundario Volcán

PC Arturo Motta

C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas)

C.E. San Félix

Veraguas

I.P.T. Veraguas

I.P.T. Jesús Héctor Gallego

Colegio Belisario Villar

Instituto Urracá

Colegio José Bonifacio Alvarado

Instituto Profesional Omar Torrijos

Panamá Centro

Instituto Nacional

Instituto América

Instituto José Dolores Moscote

I.P.T. Juan Díaz

I.P.T. Don Bosco

Escuela Ricardo J. Alfaro

Colegio Francisco de Miranda

Panamá Este

I.P.T. México Panamá

San Miguelito

C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa

C.E.B.G. Louis Martinz

C.E.G.B. Santiago de la Guardia

Panamá Norte

C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega

Las clases se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos de acuerdo con sus reglamentos internos.

El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.