MEDUCA se prepara para iniciar el proceso de inscripción de las reválidas 2026.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que, luego de que el periodo escolar 2025 culminara este viernes 19 de diciembre, se prepara para iniciar el proceso de inscripciones de reválidas o del programa de recuperación académica, dirigido a estudiantes con menos de tres materias reprobadas durante este año electivo.

De acuerdo con la viceministra de Educación, Agnes De León de Cotes, el periodo de matrícula de los estudiantes y las jornadas de inducción para los docentes que participarán en este programa se desarrollarán del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

"Hoy, 19 de diciembre, finaliza oficialmente según calendario escolar, nuestro año escolar 2025. (La recuperación académica) inicia el 29 de diciembre inmediatamente. Ya hemos tenido con la dirección general y todos los coordinadores regionales las reuniones correspondientes para coordinar ese programa de recuperación”, indicó la viceministra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002073762414334162&partner=&hide_thread=false Viceministra Academia de @MeducaPma, Agnes De León de Cotes sobre el calendario escolar: “hoy 19 de diciembre finaliza, oficialmente según calendario escolar, nuestro año escolar 2025. Inicia el 29 de diciembre inmediatamente, ya hemos tenido con la dirección general y todos los… pic.twitter.com/sAzVv0Ww0b — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2025

Calendario de reválidas 2026

Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.

Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.

Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.

Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.

Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026

Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.

Las clases se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos de acuerdo con sus reglamentos internos.

El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.