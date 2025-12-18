PASE-U 2025: padres denuncian retrasos de más de dos años en pagos del IFARHU

Padres de familia de estudiantes beneficiarios del programa PASE-U denunciaron la falta de personal suficiente para realizar la reprogramación de pagos mediante cheques, situación que ha generado largas filas en la cancha de Base Line, ubicada en el distrito de Changuinola.

Asimismo, algunos acudientes señalaron que llevan más de dos años sin recibir el beneficio, debido a que, presuntamente, sus representados no aparecen en el listado de pago.

Ante esta situación, el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, recomendó a los acudientes verificar, al inicio del año escolar y durante el período de matrícula, que sus hijos estén debidamente inscritos en el centro educativo y que todos los datos estén correctos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2001709188054155309&partner=&hide_thread=false Padres de familia denunciaron que deben formar largas filas para retirar los cheques de becas de sus hijos en Changuinola, y algunos llevan hasta dos años sin recibir el beneficio porque no aparecen en las listas. pic.twitter.com/XmTgf1yD8B — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

Los desembolsos del PASE-U se realizan en coordinación con el Ministerio de Educación (MEDUCA), entidad encargada de confirmar la lista de estudiantes que aprobaron sus materias.

Actualmente, el IFARHU se encuentra efectuando los pagos correspondientes al Concurso General de Becas, Puestos Distinguidos y Asistencias Educativas de este año, así como la reprogramación de desembolsos mediante cheques del primer y segundo pago del PASE-U 2025.

Para conocer el calendario completo, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025.