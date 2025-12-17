Tercer pago PASE-U: el requisito indispensable para cobrar el tercer pago en enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante el mes de enero se prevé la realización del tercer pago del año de la beca PASE-U , dirigido a los estudiantes de primaria, premedia y media que aprobaron todas sus materias y culminaron el año lectivo 2025.

Antes de efectuar el desembolso, es necesario confirmar, en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA), la cantidad de estudiantes que cumplen con el promedio académico requerido para este beneficio.

PASE-U: causales de cancelación o suspensión del beneficio

Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.

Expulsión del estudiante.

No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.

Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.

La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.

Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.

Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.

Actualmente, el IFARHU se encuentra realizando los pagos del Concurso General de Becas, Puestos Distinguidos y Asistencias Educativas correspondientes a este año, así como la reprogramación de desembolsos mediante cheques del primer y segundo pago del PASE-U 2025.

Para conocer el calendario completo, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025.