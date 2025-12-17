Tercer pago PASE-U: el requisito indispensable para cobrar el tercer pago en enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que durante el mes de enero se prevé la realización del tercer pago del año de la beca PASE-U, dirigido a los estudiantes de primaria, premedia y media que aprobaron todas sus materias y culminaron el año lectivo 2025.
PASE-U: causales de cancelación o suspensión del beneficio
- Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.
- Expulsión del estudiante.
- No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.
- Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.
- La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.
- Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.
- Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.
- Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.
Actualmente, el IFARHU se encuentra realizando los pagos del Concurso General de Becas, Puestos Distinguidos y Asistencias Educativas correspondientes a este año, así como la reprogramación de desembolsos mediante cheques del primer y segundo pago del PASE-U 2025.
Para conocer el calendario completo, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025.