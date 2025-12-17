Copa Airlines operará un vuelo diario hacia Maracaibo, Venezuela

La aerolínea Copa Airlines informó que, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025, comenzará a operar un vuelo diario entre Panamá y la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Actualmente, la compañía mantiene suspendidos los vuelos desde y hacia Caracas.
El vuelo CM703 partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 12:14 p.m. (hora local) y llegará al Aeropuerto Internacional de La Chinita a las 2:58 p.m. El vuelo de regreso despegará a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m.
Además, Copa Airlines continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, en Colombia, ubicada en la frontera con el estado Táchira, en Venezuela.