Copa Airlines operará un vuelo diario hacia Maracaibo, Venezuela

La aerolínea Copa Airlines informó que, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025, comenzará a operar un vuelo diario entre Panamá y la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Actualmente, la compañía mantiene suspendidos los vuelos desde y hacia Caracas.

Como parte de la búsqueda de alternativas de conexión con Venezuela, se realizó un vuelo de prueba hacia el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, determinando que "operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación".

El vuelo CM703 partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 12:14 p.m. (hora local) y llegará al Aeropuerto Internacional de La Chinita a las 2:58 p.m. El vuelo de regreso despegará a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m.

Además, Copa Airlines continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, en Colombia, ubicada en la frontera con el estado Táchira, en Venezuela.