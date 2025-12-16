Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Venezuela hasta 2026

Copa Airlines informó que la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, se mantendrá hasta el 15 de enero de 2026, fecha en la que se estima que la pista principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía vuelva a estar operativa.

Según detalló la aerolínea panameña, la reapertura dependerá de que la terminal aérea cuente nuevamente con su sistema de aterrizaje por instrumentos, condición clave para garantizar la seguridad de las operaciones.

Copa Airlines informó que mantendrá suspendidos sus vuelos a Caracas

Mientras tanto, Copa Airlines indicó que se encuentra evaluando alternativas operativas para mantener opciones de conectividad en la región.

Como parte de estas evaluaciones, la compañía informó que este martes una aeronave de carga realizará un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, ubicado en Maracaibo, con el objetivo de analizar la viabilidad operativa de esa terminal.

La aerolínea reiteró que continuará informando oportunamente a sus pasajeros sobre cualquier cambio relacionado con la reanudación de vuelos o nuevas opciones de operación.