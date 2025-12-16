CSS evalúa a más de 1,300 aspirantes a plazas de enfermería a nivel nacional

Más de 1,300 enfermeras y enfermeros de distintos puntos del país participaron este lunes 15 de diciembre en las pruebas de conocimientos básicos para optar por una plaza en la Caja de Seguro Social ( CSS ).

El proceso se desarrolló de manera simultánea en las provincias de Panamá, Chiriquí, Coclé y Bocas del Toro, con el objetivo de cubrir vacantes a partir de marzo del próximo año, como parte del fortalecimiento del programa de atención que brinda la CSS a nivel nacional.

La mayor afluencia de aspirantes se registró en la ciudad de Panamá, específicamente en el Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, donde participaron más de 600 postulantes. Las evaluaciones también se aplicaron en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce; el Hospital Dr. Rafael Hernández, en David; y el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola.

pruebasparaenfermeras La mayor afluencia de aspirantes a enfermería se registró en la ciudad de Panamá. CSS

La jefa nacional de Enfermería de la CSS, Doris Blandón, explicó que esta convocatoria permitirá seleccionar, en una primera fase, a un grupo de profesionales que podría incorporarse a la institución en marzo de 2026. Además, se conformará una base de datos con la ponderación obtenida por los participantes, ordenada de forma descendente, que servirá para cubrir futuras vacantes conforme se vayan generando.

Con esta convocatoria, en la que se evalúan conocimientos básicos de egresados de distintos centros de educación superior, la CSS da inicio formal al proceso de dotación de personal de enfermería para sus más de 70 unidades de atención de salud en todo el país.