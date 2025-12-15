Confirman pagos de quincena y bonos a jubilados y pensionados desde este viernes

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el viernes 19 de diciembre de 2025 se realizarán los pagos correspondientes a la segunda quincena de diciembre, junto con los bonos especiales de fin de año, a los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales.

Desembolso de la quincena para los beneficiarios que cobran mediante las modalidades de ACH y cheques, desde el viernes 19 hasta el lunes 22 de diciembre.

Bono de B/. 60.00 – Ley 51 de 2005

Este bono será otorgado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que se encuentren en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Bono de B/. 100.00 – Ley 70 de 2011

Aplica para pensionados y jubilados incluidos en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025 cuyo monto de pensión sea mayor de B/. 800.01 y hasta B/. 1,500.00, sin exceder los B/. 1,600.00.

Este grupo recibirá, además del bono de B/. 60.00, un bono adicional de B/. 100.00, debido a que no se les reconoció el aumento escalonado establecido en el artículo 4 de la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011.

Bono de B/. 40.00 – Ley 438 de 2024

Será entregado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que estuvieran vigentes en planilla durante la primera quincena de junio de 2024. No aplica para quienes ingresaron a planilla después de esa fecha.

Para consultas, puede comunicarse a los teléfonos: 513-4201, 513-1101, 513-1123 y 513-4203.