14 de diciembre de 2025

Pago de la CSS a jubilados y pensionados inicia el viernes 19 de diciembre del 2025

La CSS anunció que el pago a jubilados y pensionados será el 19 de diciembre por ACH y el 22 por cheques. Conozca los bonos permanente y navideño.

Pago de la CSS a jubilados y pensionados

Asamblea Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 para jubilados y pensionados a nivel nacional, tanto para quienes cobran mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que reciben su dinero por cheque en los centros de pago habilitados.

Fechas oficiales de pago por la CSS – Diciembre 2025

Acreditación Bancaria (ACH)

  • Viernes 19 de diciembre de 2025

Cobro mediante cheques

  • Lunes 22 de diciembre de 2025

Bonos adicionales que se pagarán en diciembre

bono-navideño-panamá.jpg

La CSS recordó que, junto con el pago regular, en este período se incluirán los bonos permanentes y navideños, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores durante el mes de mayor movimiento económico del año.

Bono permanente

  • Monto: B/.40.00

Bono navideño

  • B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados
  • B/.100.00 para 59,924 pensionados
