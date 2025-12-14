Pago de la CSS a jubilados y pensionados inicia el viernes 19 de diciembre del 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 para jubilados y pensionados a nivel nacional, tanto para quienes cobran mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que reciben su dinero por cheque en los centros de pago habilitados.
Fechas oficiales de pago por la CSS – Diciembre 2025
Acreditación Bancaria (ACH)
-
Viernes 19 de diciembre de 2025
Cobro mediante cheques
-
Lunes 22 de diciembre de 2025
Bonos adicionales que se pagarán en diciembre
La CSS recordó que, junto con el pago regular, en este período se incluirán los bonos permanentes y navideños, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores durante el mes de mayor movimiento económico del año.
Bono permanente
-
Monto: B/.40.00
Bono navideño
- B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados
- B/.100.00 para 59,924 pensionados