Jubilados y pensionados: ¿Cuándo pagan el bono navideño y permanente?

A partir de este viernes 5 de diciembre, los jubilados y pensionados que cobran por ACH y cheque comenzarán a recibir el pago correspondiente a la primera quincena, dando inicio a un mes en el que también se entregarán los dos beneficios económicos establecidos por ley.

Durante diciembre de 2025, más de 380 mil jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán el bono permanente y el bono navideño, según lo dispuesto por la Ley 438, que establece que el bono permanente es financiado por el Tesoro Nacional.

Montos del bono permanente y bono navideño 2025 a jubilados y pensionados

Bono permanente

Monto: B/. 40.00

B/. 40.00 Beneficiarios: Todos los jubilados y pensionados registrados en la CSS.

Bono navideño

B/. 60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/. 19,197,086.43.

para aproximadamente 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/. 19,197,086.43. B/. 100.00 para 59,924 pensionados, con un desembolso de B/. 5,985,300.00.

La CSS reiteró que su rol es únicamente el de ente pagador, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la institución responsable de realizar las transferencias necesarias para garantizar el pago oportuno de ambos bonos.