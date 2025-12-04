Corte de agua: IDAAN suspende operaciones de la planta de Pacora por falla eléctrica

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora de Pacora suspendió sus operaciones este jueves debido a una falla eléctrica en la toma de agua cruda, lo que afecta el proceso de producción y distribución del suministro en Panamá Este.

Según la institución, los equipos de electromecánica ya se encuentran realizando las evaluaciones y trabajos necesarios para corregir la incidencia lo más pronto posible, con el objetivo de restablecer el servicio.

IDAAN suspende operaciones de la planta de Pacora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1996564608702677307?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá Este:Debido a una falla eléctrica en la toma de agua cruda, la planta potabilizadora de Pacora suspende operaciones.



Nuestros especialistas de electromecánica realizarán las evaluaciones y labores correspondientes para solucionar esta incidencia lo más pronto… pic.twitter.com/sXGG1eS0GM — IDAAN (@IDAANinforma) December 4, 2025

Debido a esta suspensión temporal, se registrará falta de agua potable en los siguientes sectores:

Montemadero

Castilla Real

Condado Real

Altos de Santa Clara

Las Garzas

Tataré

Pacora

San Diego

Tanara

Paso Blanco 1 y 2

Áreas aledañas

El IDAAN recomendó a la población tomar las previsiones necesarias mientras avanzan los trabajos para restablecer el servicio.