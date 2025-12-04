Corte de agua: IDAAN suspende operaciones de la planta de Pacora por falla eléctrica

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Pacora suspendió sus operaciones este jueves debido a una falla eléctrica en la toma de agua cruda, lo que afecta el proceso de producción y distribución del suministro en Panamá Este.
Según la institución, los equipos de electromecánica ya se encuentran realizando las evaluaciones y trabajos necesarios para corregir la incidencia lo más pronto posible, con el objetivo de restablecer el servicio.
IDAAN suspende operaciones de la planta de Pacora
Debido a esta suspensión temporal, se registrará falta de agua potable en los siguientes sectores:
- Montemadero
- Castilla Real
- Condado Real
- Altos de Santa Clara
- Las Garzas
- Tataré
- Pacora
- San Diego
- Tanara
- Paso Blanco 1 y 2
- Áreas aledañas
El IDAAN recomendó a la población tomar las previsiones necesarias mientras avanzan los trabajos para restablecer el servicio.