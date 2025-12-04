Panamá Este Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 08:31

Corte de agua: IDAAN suspende operaciones de la planta de Pacora por falla eléctrica

La planta potabilizadora del IDAAN en Pacora suspendió operaciones por falla eléctrica, afectando el suministro en varios sectores de Panamá Este.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Pacora suspendió sus operaciones este jueves debido a una falla eléctrica en la toma de agua cruda, lo que afecta el proceso de producción y distribución del suministro en Panamá Este.

Según la institución, los equipos de electromecánica ya se encuentran realizando las evaluaciones y trabajos necesarios para corregir la incidencia lo más pronto posible, con el objetivo de restablecer el servicio.

Debido a esta suspensión temporal, se registrará falta de agua potable en los siguientes sectores:

  • Montemadero
  • Castilla Real
  • Condado Real
  • Altos de Santa Clara
  • Las Garzas
  • Tataré
  • Pacora
  • San Diego
  • Tanara
  • Paso Blanco 1 y 2
  • Áreas aledañas

El IDAAN recomendó a la población tomar las previsiones necesarias mientras avanzan los trabajos para restablecer el servicio.

