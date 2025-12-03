CSS habilita nuevo cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón

La Caja de Seguro Social (CSS) informa que este jueves 4 de diciembre se habilitará el cuarto de urgencias del nuevo y moderno Hospital Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón, el cual brindará atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.
- 22 camas de observación
- 12 cunas para recién nacidos
- 6 camas en el área de choque de trauma
- 8 camas de trauma leve
- 8 camas de aislamiento
Para garantizar una atención de alta calidad, el área de urgencias está equipada con modernos equipos de ultrasonido, electrocardiograma y monitores.
Se estima que este cuarto de urgencias atienda en promedio a 11,700 pacientes al mes.