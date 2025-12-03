CSS habilita nuevo cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informa que este jueves 4 de diciembre se habilitará el cuarto de urgencias del nuevo y moderno Hospital Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón, el cual brindará atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El cuarto de urgencias contará con:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

22 camas de observación 12 cunas para recién nacidos 6 camas en el área de choque de trauma 8 camas de trauma leve 8 camas de aislamiento

Para garantizar una atención de alta calidad, el área de urgencias está equipada con modernos equipos de ultrasonido, electrocardiograma y monitores.

Se estima que este cuarto de urgencias atienda en promedio a 11,700 pacientes al mes.