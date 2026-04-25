MEF entregará el CEPANIM de forma escalonada, aseguró el ministro Chapman

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) se realizará de manera escalonada. Esta decisión responde al elevado volumen de ciudadanos que califican para este desembolso.

Los pagos se efectuarán mediante cheques físicos, debido a la naturaleza negociable del documento. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que estos títulos no pierden su valor con el tiempo, lo que brinda seguridad a los tenedores.

"En un par de meses se van a dar citas a las personas y se van a atender todo el día", explicó Chapman. El titular de la cartera espera que, para finales de este año, todas las personas registradas hayan recibido sus pagos correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2047684152229589072&partner=&hide_thread=false El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló sobre el proceso de registro para el Cepanim.



"Tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores, se hicieron las inversiones adecuadas para… pic.twitter.com/d83h53zn4z — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

El portal de registro para el CEPANIM ha superado los 125 mil beneficiarios inscritos. Según el último corte de la entidad, con fecha de este viernes 24 de abril, el total de registros se desglosa en los siguientes grupos prioritarios:

Beneficiarios fallecidos: 96,384

Sobrevivientes: 28,940

El MEF recordó que la plataforma digital permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso de registro ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios a nivel nacional.