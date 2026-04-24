Registro del CEPANIM supera los 125 mil beneficiarios, informa el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el portal de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) ha superado los 125 mil beneficiarios inscritos.

Según el último corte de la entidad, con fecha de este viernes 24 de abril, el total de registros se desglosa en los siguientes grupos prioritarios:

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Beneficiarios fallecidos: 96,384

Sobrevivientes: 28,940

El MEF recordó que la plataforma digital permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso de registro ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios a nivel nacional.

Documentos de registro según la condición del beneficiario

Beneficiario vivo

Registrar su información

Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

Certificado de defunción del fallecido

Certificado de matrimonio

Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

Certificado de defunción

Una resolución judicial emitida por un juez de paz

Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos

Certificado de defunción

Certificado de nacimiento del hijo

Cédula del hijo