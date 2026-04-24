Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 17:38

Registro del CEPANIM supera los 125 mil beneficiarios, informa el MEF

El MEF recordó que la plataforma digital del CEPANIM permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana.

Registro del CEPANIM en Panamá.

Registro del CEPANIM en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el portal de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) ha superado los 125 mil beneficiarios inscritos.

Según el último corte de la entidad, con fecha de este viernes 24 de abril, el total de registros se desglosa en los siguientes grupos prioritarios:

  • Beneficiarios fallecidos: 96,384

  • Sobrevivientes: 28,940

El MEF recordó que la plataforma digital permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso de registro ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios a nivel nacional.

    Documentos de registro según la condición del beneficiario

    Beneficiario vivo

    • Registrar su información
    • Fotografía clara de su cédula de identidad personal

    Beneficiario fallecido

    En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

    Conyugues

    • Certificado de defunción del fallecido
    • Certificado de matrimonio
    • Cédula del conyugue

    Conviviente o unión de hecho

    • Certificado de defunción
    • Una resolución judicial emitida por un juez de paz
    • Cédula del conviviente

    Reclamo por parte de los hijos

    • Certificado de defunción
    • Certificado de nacimiento del hijo
    • Cédula del hijo

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047799750896791643&partner=&hide_thread=false

    En esta nota:
    Seguir leyendo

    CEPANIM: MEF admite fallas iniciales y asegura que plataforma ya funciona con normalidad

    Registro CEPANIM: qué hacer con el número de referencia que entrega el MEF

    CEPANIM: cómo registrar a un beneficiario fallecido paso a paso

    Recomendadas

    Más Noticias