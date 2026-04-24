Registro del CEPANIM supera los 125 mil beneficiarios, informa el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el portal de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) ha superado los 125 mil beneficiarios inscritos.
-
Beneficiarios fallecidos: 96,384
Sobrevivientes: 28,940
El MEF recordó que la plataforma digital permanece habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de garantizar un proceso de registro ordenado, accesible y transparente para todos los usuarios a nivel nacional.
Documentos de registro según la condición del beneficiario
Beneficiario vivo
- Registrar su información
- Fotografía clara de su cédula de identidad personal
Beneficiario fallecido
En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:
Conyugues
- Certificado de defunción del fallecido
- Certificado de matrimonio
- Cédula del conyugue
Conviviente o unión de hecho
- Certificado de defunción
- Una resolución judicial emitida por un juez de paz
- Cédula del conviviente
Reclamo por parte de los hijos
- Certificado de defunción
- Certificado de nacimiento del hijo
- Cédula del hijo