Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 09:35

CEPANIM: MEF admite fallas iniciales y asegura que plataforma ya funciona con normalidad

El ministro Felipe Chapman explicó fallas iniciales en la plataforma CEPANIM y aseguró que el sistema ya opera con normalidad. También hay atención presencial.

Ministro Chapman explicó fallas en la plataforma CEPANIM

Ministro Chapman explicó fallas en la plataforma CEPANIM

@MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se refirió al proceso de registro del CEPANIM y reconoció que la plataforma presentó inconvenientes en sus primeras horas de funcionamiento.

Según explicó, la alta demanda de usuarios superó la capacidad inicial del sistema.

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“Tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores; se hicieron las inversiones adecuadas para ampliar la capacidad instalada y está fluyendo muy bien”, señaló. “Tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores; se hicieron las inversiones adecuadas para ampliar la capacidad instalada y está fluyendo muy bien”, señaló.

Plataforma del CEPANIM ya opera con normalidad

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que tras realizar ajustes técnicos e inversiones en infraestructura, el sistema ahora funciona de manera estable.

Atención presencial disponible

Chapman también informó que los beneficiarios que prefieran realizar el trámite de forma presencial están siendo atendidos en las distintas sedes del MEF a nivel nacional.

Esta opción busca facilitar el proceso para quienes presentan dificultades con el uso de la plataforma digital o requieren orientación directa.

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