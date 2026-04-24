CEPANIM: MEF admite fallas iniciales y asegura que plataforma ya funciona con normalidad

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se refirió al proceso de registro del CEPANIM y reconoció que la plataforma presentó inconvenientes en sus primeras horas de funcionamiento.
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Plataforma del CEPANIM ya opera con normalidad
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que tras realizar ajustes técnicos e inversiones en infraestructura, el sistema ahora funciona de manera estable.
Atención presencial disponible
Chapman también informó que los beneficiarios que prefieran realizar el trámite de forma presencial están siendo atendidos en las distintas sedes del MEF a nivel nacional.
Esta opción busca facilitar el proceso para quienes presentan dificultades con el uso de la plataforma digital o requieren orientación directa.