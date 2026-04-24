CEPANIM: MEF admite fallas iniciales y asegura que plataforma ya funciona con normalidad

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se refirió al proceso de registro del CEPANIM y reconoció que la plataforma presentó inconvenientes en sus primeras horas de funcionamiento.

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“Tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores; se hicieron las inversiones adecuadas para ampliar la capacidad instalada y está fluyendo muy bien”, señaló. “Tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores; se hicieron las inversiones adecuadas para ampliar la capacidad instalada y está fluyendo muy bien”, señaló.

Plataforma del CEPANIM ya opera con normalidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047684152229589072?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló sobre el proceso de registro para el Cepanim.



"Tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores, se hicieron las inversiones adecuadas para… pic.twitter.com/d83h53zn4z — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que tras realizar ajustes técnicos e inversiones en infraestructura, el sistema ahora funciona de manera estable.

Atención presencial disponible

Chapman también informó que los beneficiarios que prefieran realizar el trámite de forma presencial están siendo atendidos en las distintas sedes del MEF a nivel nacional.

Esta opción busca facilitar el proceso para quienes presentan dificultades con el uso de la plataforma digital o requieren orientación directa.