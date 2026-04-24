MINSA responde a nominación al Huevo Rosa y reitera su acción contra el VIH en el país

El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó su reciente postulación al denominado “Huevo Rosa” y reafirmó su compromiso con la salud integral de las poblaciones clave, así como con la respuesta nacional frente al VIH.

La nominación surge en el marco de una iniciativa impulsada por la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, que busca visibilizar actos o posturas consideradas discriminatorias hacia la población LGBTQ+.

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¿Qué es el “Huevo Rosa”?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047697259165339943?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Salud rechazó su nominación al “Huevo Rosa” hecha por la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá.



La asociación nominó este año al @MINSAPma por “abandonar la prevención del VIH”, afirmando que no hay estrategias dirigidas a ello y por el… pic.twitter.com/SOMzRUMxtp — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

Se trata de un ejercicio social en el que la ciudadanía puede nominar de forma anónima a figuras públicas, empresas o instituciones. Según la organización, el objetivo es evidenciar manifestaciones de homofobia en la vida cotidiana, incluso aquellas que pueden parecer inofensivas.

La persona o entidad “ganadora” será anunciada el próximo 17 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia.

Respuesta del MINSA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/2047689005953687874?s=20&partner=&hide_thread=false Mantenemos respuesta continua en prevención y atención del VIH con pruebas, tratamiento y acciones comunitarias en todo el país. Rechazamos la postulación al “Huevo Rosa”. La salud pública avanza con resultados medibles. #MinsaPanamá pic.twitter.com/ucb4KQ3wkW — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) April 24, 2026

El Minsa indicó que la gestión de salud pública no depende exclusivamente de la periodicidad de reuniones de comisiones específicas, como la Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH.

La entidad subrayó que su trabajo se basa en acciones diarias, estrategias de campo y resultados epidemiológicos medibles.

Operatividad y acciones en VIH

El ministerio aseguró que la atención en materia de VIH se ha mantenido de forma ininterrumpida, respaldada por normativas nacionales y el Plan Estratégico Multisectorial 2025-2029.

Entre las acciones destacadas se incluyen:

Servicios de atención diferenciada para poblaciones clave

Jornadas de pruebas rápidas gratuitas y distribución de insumos de prevención

Implementación de profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP)

Intervenciones comunitarias en provincias como Panamá Oeste, Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Coclé

Recientemente, según la entidad, estas jornadas han impactado a más de 1,500 personas.

Seguimiento epidemiológico

El Minsa destacó que los indicadores reflejan una respuesta activa, con monitoreo constante de carga viral y vinculación a tratamiento bajo estándares internacionales.

Además, reiteró que no existe abandono institucional y que los protocolos clínicos continúan funcionando de manera efectiva.

La institución reafirmó que su gestión se fundamenta en evidencia científica, derechos humanos e inclusión, trabajando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para eliminar barreras de acceso a la salud.