MINSA responde a nominación al Huevo Rosa y reitera su acción contra el VIH en el país

El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó su reciente postulación al denominado “Huevo Rosa” y reafirmó su compromiso con la salud integral de las poblaciones clave, así como con la respuesta nacional frente al VIH.
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¿Qué es el “Huevo Rosa”?
Se trata de un ejercicio social en el que la ciudadanía puede nominar de forma anónima a figuras públicas, empresas o instituciones. Según la organización, el objetivo es evidenciar manifestaciones de homofobia en la vida cotidiana, incluso aquellas que pueden parecer inofensivas.
La persona o entidad “ganadora” será anunciada el próximo 17 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia.
Respuesta del MINSA
El Minsa indicó que la gestión de salud pública no depende exclusivamente de la periodicidad de reuniones de comisiones específicas, como la Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH.
La entidad subrayó que su trabajo se basa en acciones diarias, estrategias de campo y resultados epidemiológicos medibles.
Operatividad y acciones en VIH
El ministerio aseguró que la atención en materia de VIH se ha mantenido de forma ininterrumpida, respaldada por normativas nacionales y el Plan Estratégico Multisectorial 2025-2029.
Entre las acciones destacadas se incluyen:
- Servicios de atención diferenciada para poblaciones clave
- Jornadas de pruebas rápidas gratuitas y distribución de insumos de prevención
- Implementación de profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP)
- Intervenciones comunitarias en provincias como Panamá Oeste, Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Coclé
Recientemente, según la entidad, estas jornadas han impactado a más de 1,500 personas.
Seguimiento epidemiológico
El Minsa destacó que los indicadores reflejan una respuesta activa, con monitoreo constante de carga viral y vinculación a tratamiento bajo estándares internacionales.
Además, reiteró que no existe abandono institucional y que los protocolos clínicos continúan funcionando de manera efectiva.
La institución reafirmó que su gestión se fundamenta en evidencia científica, derechos humanos e inclusión, trabajando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para eliminar barreras de acceso a la salud.