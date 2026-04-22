Minsa inaugura centro de salud materno infantil en Darién. 

El Ministerio de Salud (MINSA) puso en funcionamiento el Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas, ubicado en el corregimiento de Sambú, distrito de Chepigana, en Darién, marcando un hito histórico para la región al tratarse de la primera infraestructura sanitaria inaugurada en más de 30 años .

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La obra, con una inversión superior a 3.9 millones de balboas, reemplaza una antigua estructura vulnerable a inundaciones y ahora ofrece instalaciones seguras, modernas para la atención de pacientes y personal de salud.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.09.21 PM (1) Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas. Minsa

Nuevo centro ofrecerá atención médica 24/7

Este centro brindará servicios las 24 horas, incluyendo consulta externa, farmacia, vacunación, ginecología, laboratorio, urgencias y hospitalización, beneficiando tanto a comunidades indígenas como rurales de la región.

Además, contará con áreas especializadas como sala de parto, casa materna y residencia para el personal de salud, fortaleciendo así la atención médica en una de las zonas más apartadas del país.

Con esta nueva instalación, se busca mejorar significativamente la cobertura y calidad de los servicios de salud en Darién, brindando atención oportuna y digna a miles de habitantes de la región.