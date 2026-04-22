Accidente en la avenida Domingo Díaz deja a un motorizado gravemente herido

Un accidente de tránsito fue registrado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal de San Miguelito en la avenida Domingo Díaz, específicamente frente a la estación de bomberos. El siniestro movilizó de inmediato a los equipos de emergencia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047063200709914840&partner=&hide_thread=false
Una colisión fue captada por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación de bomberos.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2026
Personal de @SUME911 brindó atención prehospitalaria en el lugar, y debido a la gravedad de las lesiones, el… pic.twitter.com/KQz1uldBzP