Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 16:38

Accidente en la avenida Domingo Díaz deja a un motorizado gravemente herido

Personal del SUME 911 acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria al motorizado herido debido al accidente.

Accidente en la avenida Domingo Díaz.

Accidente en la avenida Domingo Díaz.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un accidente de tránsito fue registrado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal de San Miguelito en la avenida Domingo Díaz, específicamente frente a la estación de bomberos. El siniestro movilizó de inmediato a los equipos de emergencia.

Personal del SUME 911 acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria. Debido a la gravedad de las lesiones, el conductor afectado fue estabilizado y trasladado de urgencia a un centro médico cercano.

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