Accidente en la avenida Domingo Díaz deja a un motorizado gravemente herido

Una colisión fue captada por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación de bomberos.



Personal de @SUME911 brindó atención prehospitalaria en el lugar, y debido a la gravedad de las lesiones, el… pic.twitter.com/KQz1uldBzP